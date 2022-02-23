Как сообщает Politeka.net, популярное кулинарное шоу "Мастер Шеф. Битва сезонов" стремительно развивается, а напряжение между участниками возрастает. Так, недавно на юту-канале проекта показали фрагмент из прошлого выпуска, в котором показали поведение одного из участников – Виктора, который довел свою команду до кипения, а в итоге вылетел из проекта. К слову, в прошлом выпуске проект покинул еще один участник – Олег Ковальчук (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

В коротком ролике показали, как участник Виктор Перехрест путался под ногами у своих сокомандников и только мешал им заниматься приготовлением. Похоже, участники не давали Вите приближаться к блюдам, а когда он продолжил пытаться, то злобно разрешили ему готовить, то что он хочет. В какой-то момент со стола упал инвентарь, и Витя откровенно злорадствовал над этой ситуацией. За это он услышал в своей адрес кучу ругани и матюков.

А в комментариях пользователи начали злорадствовать, что Перехрест в конечном итоге покинул кулинарное шоу: "Все Витя понимает. Он хитрый и больше прикидывается", "Хорошо, что Витю отправили домой. Человек – неприятность", "К каждому надо найти подход и относиться с должным уважением, ведь все люди разные. А довести до крайней точки можно любого, если к нему так относиться", "В этом выпуске он максимально раздражал всех, у ребят уже просто сдавали нервы", "Эх, Витя, Витя. Очень несобранный человек. Отчасти, непонимание этого человека, перешло в раздражение".

Напомним, Звезда "Мастер Шеф. Битва сезонов" выдала причину конфликта с молодым соперником: "С первого дня не давал покоя".

Как сообщала Politeka, Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев позлорадствовал над участниками "Битвы сезонов": "Могут не знать...".

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф. Битва сезонов" покинули сразу два участника, мнения зрителей разделились: "Вот теперь начинается".