Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук - вітчизняна ведуча на ТБ, яка в минулому сезоні замінила Тіну Кароль в"Танцях з зірками". Зірка одружена з бізнесменом-мільйонером Алмазом, з яким зіграла весілля рік тому. Пара відсвяткувала річницю весілля, про що повідомили на сторінці Instagram "ЖВЛ".

"Ведуча проекту" Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Алмазом відсвяткувала першу річницю весілля.

З цієї нагоди Іванна поділилася з шанувальниками зворушливими кадрами по їхньому життю.

"Сьогодні я в черговий раз прокинулася з думкою: як я щаслива, що життя подарувала мені такого чоловіка. З ним я в безпеці, з ним я спокійна", – написала Онуфрійчук", - написано було в публікації.

Нагадаємо, ведуча» Танців з зірками " Онуфрійчук заговорила про життя з чоловіком-багатієм

Також Politeka повідомляла, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук відреагувала на прізвисько " дружина мільйонера»

А ще Politeka писала, що ведучу» Танців з зірками " Онуфрійчук зняли в обіймах чоловіка-багатія