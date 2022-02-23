Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук - вітчизняна ведуча на ТБ, яка в минулому сезоні замінила Тіну Кароль в"Танцях з зірками". Зірка одружена з бізнесменом-мільйонером Алмазом, з яким зіграла весілля рік тому. Пара відсвяткувала річницю весілля, про що повідомили на сторінці Instagram "ЖВЛ".
"Ведуча проекту" Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Алмазом відсвяткувала першу річницю весілля.
З цієї нагоди Іванна поділилася з шанувальниками зворушливими кадрами по їхньому життю.
"Сьогодні я в черговий раз прокинулася з думкою: як я щаслива, що життя подарувала мені такого чоловіка. З ним я в безпеці, з ним я спокійна", – написала Онуфрійчук", - написано було в публікації.
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