Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - отечественная ведущая на ТВ, которая в прошлом сезоне заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками". Звезда замужем за бизнесменом-миллионером Алмазом, с которым сыграла свадьбу год назад. Пара отпраздновала годовщину свадьбы, о чем сообщили на страничке Инстаграм "ЖВЛ".
"Ведущая проекту "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук вместе со своим мужем, бизнесменом Алмазом отпраздновала первую годовщину свадьбы.
По этому случаю Иванна поделилась с поклонниками трогательными кадрами по их жизни.
«Сегодня я в очередной раз очнулась с мыслью: как я счастлива, что жизнь подарила мне такого мужчину. С ним я в безопасности, с ним я спокойна", – написала Онуфрийчук", - написано было в публикации.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Дудь обратился к украинцам в непростое время: "Россия — моя родина, но..."
"Знайте, я вас ненавижу": 14-летняя девочка бросилась под поезд, записав видео
Победителя "Голосу країни" Сасанчина, решившего продавать квартиру, довели до кипения: "Начинает нервировать"
"Если такая умная, то лечи сама!": молодого украинца не стало в реанимации, родственники обвинили врачей
Напомним, ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук заговорила о жизни с мужем-миллионером
Также Politeka сообщала, что ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук отреагировала на прозвище «жена миллионера»
А еще Politeka писала, что ведущую «Танців з зірками» Онуфрийчук засняли в объятиях мужа-миллионера