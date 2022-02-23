Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - отечественная ведущая на ТВ, которая в прошлом сезоне заменила Тину Кароль в "Танцях з зірками". Звезда замужем за бизнесменом-миллионером Алмазом, с которым сыграла свадьбу год назад. Пара отпраздновала годовщину свадьбы, о чем сообщили на страничке Инстаграм "ЖВЛ".

"Ведущая проекту "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук вместе со своим мужем, бизнесменом Алмазом отпраздновала первую годовщину свадьбы.

По этому случаю Иванна поделилась с поклонниками трогательными кадрами по их жизни.

«Сегодня я в очередной раз очнулась с мыслью: как я счастлива, что жизнь подарила мне такого мужчину. С ним я в безопасности, с ним я спокойна", – написала Онуфрийчук", - написано было в публикации.

Напомним, ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук заговорила о жизни с мужем-миллионером

Также Politeka сообщала, что ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук отреагировала на прозвище «жена миллионера»

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