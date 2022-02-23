Відома українська акторка, співачка та акторка Анна Трінчер, яка неодноразово збільшувала губи та наважилася на мамопластику, продовжує експериментувати зі своєю зовнішністю.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 20-річна українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер, яка стала зіркою комедії Володимира Остапчука "Любов і блогери", останнім часом публікувала сторіс, на яких блюрила руку.

Шанувальники почали цікавитися, чому Трінчер це робить і блогерка вирішила розкрити правду, після тривалого мовчання.

"Увесь тиждень я намагалася від вас це приховати", - написала Трінчер.

Анна опублікувала декілька сторіс з тату салону.

"Навіть не знаю, з чого почати…", - написала Анна та показала кадри, як їй робили тату.

Як бачимо, туди Трінчер привели та завязали очі чорною пов'язкою. Очевидно, що дівчина наважилася зробити татуювання на руці, однак що саме вона набила 20-річна блогерка поки не показала.

"Здогадалися, чому я блюрила руку?)", - запитала блогерка в шанувальників.

Зауважимо, що Анна Трінчер продовжує експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Так, дівчина неодноразово робила контурну пластику губ, а нещодавно наважилася збільшити груди.

Раніше Politeka повідомляла, що нареченого Анни Трінчер підняли на сміх після дивної витівки заради акторки: "Робить дурниці".

Нагадаємо, що Анна Трінчер після пластики виставила силіконові форми на загальний огляд: "Вони змінюють людину".

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