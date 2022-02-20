Анна Трінчер заради популярності продовжує розповідати про пластику і хвалитися новими формами, ледь їх прикриваючи.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і блогерша Анна Трінчер, яка заради популярності показала всю свою пластичну операцію і всіляко піарила цю тему, продовжує нагадувати про те, як вона змінилася. Цього разу Трінчер показала себе в бежевому білизняному комплекті.

Причому вона всіляко крутилася перед камерою і демонструвала образ біля вікна. Тринчер пишається змінами і не планує зупинятися, за словами дівчини, в майбутньому вона можливо захоче ще якихось перетворень.

"Звикаю до свого нового тіла❤️" - пише Ганна під новими кадрами.

В мережі почали обговорювати:

"Красива😍; просто вауууу; Ваууу😍; нереальна🔥❤️; красуня. 🔥 Звикаємо разом з тобою. 💜; Красуня🔥❤️; Ваууууу богиня 😍; Дуже 😍; Красуня😍; Фігура шик😍; Вауу, яка красуня 😍❤️; якийсь потік лестощів; Занадто багато всього; Я захоплююся тобою 🔥Все таки вони змінюють людину)💖😉».

Також Тринчер, яка нещодавно зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, показала шанувальникам в Instagram-сторіс кадри, на яких ридає через вчинок свого нареченого Олександра Волошина. Незабаром дівчина відповіла на стривожені повідомлення від шанувальників.

Виявилося, що, лежачи в ліжку, Ганна жартівливо "діставала" свого коханого. Він довго терпів, а потім, мабуть, боляче вщипнув співачку під ковдрою. Саме цей "жарт" викликав ридання Тринчер, які вона показала в сторіс.

Нагадавши, Анна Трінчер після пластики заінтригувала грандіозним сюрпризом від нареченого:"божевільний".

Як повідомляла Politeka, Трінчер після пластичної операції засвітила, як виглядає на відпочинку: "що за богиня".

Також Politeka писала, що "Фотограф аж офігел": Анна Трінчер після важкої операції здивувала новими кадрами.