Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і блогерша Анна Трінчер, яка заради популярності показала всю свою пластичну операцію і всіляко піарила цю тему, продовжує нагадувати про те, як вона змінилася. Цього разу Трінчер показала себе в бежевому білизняному комплекті.
Причому вона всіляко крутилася перед камерою і демонструвала образ біля вікна. Тринчер пишається змінами і не планує зупинятися, за словами дівчини, в майбутньому вона можливо захоче ще якихось перетворень.
"Звикаю до свого нового тіла❤️" - пише Ганна під новими кадрами.
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"Красива😍; просто вауууу; Ваууу😍; нереальна🔥❤️; красуня. 🔥 Звикаємо разом з тобою. 💜; Красуня🔥❤️; Ваууууу богиня 😍; Дуже 😍; Красуня😍; Фігура шик😍; Вауу, яка красуня 😍❤️; якийсь потік лестощів; Занадто багато всього; Я захоплююся тобою 🔥Все таки вони змінюють людину)💖😉».
Також Тринчер, яка нещодавно зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, показала шанувальникам в Instagram-сторіс кадри, на яких ридає через вчинок свого нареченого Олександра Волошина. Незабаром дівчина відповіла на стривожені повідомлення від шанувальників.
Виявилося, що, лежачи в ліжку, Ганна жартівливо "діставала" свого коханого. Він довго терпів, а потім, мабуть, боляче вщипнув співачку під ковдрою. Саме цей "жарт" викликав ридання Тринчер, які вона показала в сторіс.
Нагадавши, Анна Трінчер після пластики заінтригувала грандіозним сюрпризом від нареченого:"божевільний".
Як повідомляла Politeka, Трінчер після пластичної операції засвітила, як виглядає на відпочинку: "що за богиня".
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