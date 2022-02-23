20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер будує відносини з блогером, Олександром Волошиним, пара планує одружитися, а про своє життя розповідає в Мережі.

Блогер Олександр Волошин намагається здивувати не тільки свою наречену, але і підписників, повідомляє Politeka.net. Так, наречений Анни Трінчер вирішив влаштувати сюрприз коханій на честь 14 лютого.

Блогер зробив татуювання чужим людям із зображенням Анни Трінчер. Один з хлопців навіть зробив зображення співачки собі на голові.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Олександр Волошин зізнався, що люди майже за даром погодилися зробити собі тату: один попросив 800 грн, інші - трохи більше.

"Я такий сиджу, зрозумів? Сиджу і думаю: як це за 800 грн набити портрет чужої людини собі на тілі на все життя. Думаю, ну ладно, може це один погодився, а потім другий - тисяча, дві, дві, дві", - поділився Олександр Волошин.

У мережі блогера підняли на сміх після дивної витівки заради актриси:

"Зупиніть планету, Я зійду", " Шо народ творить😂", " це як люди в Києві погано живуть? 😢 ", "Люди від глухого кута йдуть на крайнощі😢...", "прикольно)🔥", " шо за маячня. деградують люди як можуть...", "А це дитя МАЛОЛІТНЄ, мало того, що робить дурниці, матюкається, та ще сміється. Інтелект? Розвиток? Вихованість? Ні, не чули 🤦🏽♀️🤦🏽♀️".

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