Відома співачка і блогерка Анна Трінчер показала кадри з ліжка з нареченим Олександром Волошиним, на яких вона ридає.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і блогерша Анна Трінчер, яка нещодавно зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, показала шанувальникам в Instagram-сторіс кадри, на яких ридає через вчинок свого нареченого Олександра Волошина. Незабаром дівчина відповіла на стривожені повідомлення від шанувальників.

Виявилося, що, лежачи в ліжку, Анна жартівливо "діставала" свого коханого. Він довго терпів, а потім, мабуть, боляче вщипнув співачку під ковдрою. Саме цей "жарт" викликав ридання Трінчер, які вона показала в сторіс.

"Навіщо дозволяти так до себе ставитися? Це ж не нормально, навіть жартома! Після n ... років спільного життя буде ох вже як несолодко вам", - написав хтось із шанувальників Ані. На це вона відповіла: "Мої улюблені панікери! Мені так приємно, що всі за мене переживаєте, турбуєтеся. Але повірте, переживши аб'юзивні відносини в минулому, я такого більше не допущу, я знаю, що це".

Далі в тих же сторіс Трінчер показала, як спочатку діставала нареченого, а потім отримала від нього "ответочку".

Нагадаємо, Анна Трінчер після пластики заінтригувала грандіозним сюрпризом від нареченого: "Божевільний".

Як повідомляла Politeka, Трінчер після пластичної операції засвітила, як виглядає на відпочинку: "Що за богиня".

Також Politeka писала, що "Фотограф аж офігел": Анна Трінчер після важкої операції здивувала новими кадрами.