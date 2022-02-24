Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - популярна українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Знаменитість знялася в багатьох проектах, включаючи "Маскарад", де сховалася в образі"Коня". А нещодавно Леся відпочивала в Таїланді, але вже повернулася назад в Україну. На нових кадрах Нікітюк вирішила пожартувати, опублікувавши несподіване фото у себе в Instagram.
На першому фото Леся прикрила частину обличчя рукою, інтригуючи українців.
"Секрет розповісти", - запитала зірка
На фото Леся з'явилася в халаті, зробивши Селфі. Як можна помітити, у зірки були розкішні вуса, які, швидше за все, артистка прифотошопила собі.
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"Тепер ви знаєте про мене все", - написала Нікітюк.
А до цього Леся хвалилася букетом, який отримала.
"Спасибі вам! Мені дуже приємно", - написала Нікітюк.
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