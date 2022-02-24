Українська телеведуча Леся Нікітюк, зірка "Нового каналу", здивувала зовнішністю на новому фото, зробивши зізнання у себе в блозі.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - популярна українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Знаменитість знялася в багатьох проектах, включаючи "Маскарад", де сховалася в образі"Коня". А нещодавно Леся відпочивала в Таїланді, але вже повернулася назад в Україну. На нових кадрах Нікітюк вирішила пожартувати, опублікувавши несподіване фото у себе в Instagram.

На першому фото Леся прикрила частину обличчя рукою, інтригуючи українців.

"Секрет розповісти", - запитала зірка

На фото Леся з'явилася в халаті, зробивши Селфі. Як можна помітити, у зірки були розкішні вуса, які, швидше за все, артистка прифотошопила собі.

"Тепер ви знаєте про мене все", - написала Нікітюк.

А до цього Леся хвалилася букетом, який отримала.

"Спасибі вам! Мені дуже приємно", - написала Нікітюк.

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