Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - популярная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость снялась во многих проектах, включая "Маскарад", где спряталась в образе "Коня". А недавно Леся отдыхала в Таиланде, но уже вернулась обратно в Украину. На новых кадрах Никитюк решила подшутить, опубликовав неожиданное фото у себя в Инстаграм.
На первом фото Леся прикрыла часть лица рукой, интригуя украинцев.
"Секрет рассказать", - спросила звезда
На фото Леся появилась в халате, сделав селфи. Как можно заметить, у звезды были роскошные усы, которые, скорее всего, артистка прифотошопила себе.
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"Теперь вы знаете обо мне все", - написала Никитюк.
А до этого Леся хвасталась букетом, который получила.
"Спасибо вам! Мне очень приятно", - написала Никитюк.
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