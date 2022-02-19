Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк поделилась в своем Instagram яркими кадрами с отдыха в Таиланде. На фотографиях звезда предстала в обольстительном образе, а в подписи к публикации намекнула, что возвращается домой.

На снимках Леся запечатлена в красивой курортной локации у океана, с пальмами и густой экзотической зеленью. Для фотосессии звезда вырядилась в ультракороткое небесно-голубое платье замысловатого фасона, которое подчеркнуло идеальную фигуру и длинные стройные ноги.

В подписи к фото Никитюк написала: "Thailand 2022. Ну а теперь к работе". Поклонники просто в восторге от новой фотосессии звезды, ее засыпают комплиментами в комментариях. не остались равнодушны и звездные коллеги Леси, "Холостяк" Заливако, балерина Екатерина Кухар, певица Верка Сердючка, оставили свои лайки и комментарии под постом телезвезды.

"Ох, и красотка", "Шикарная", "Леся Кардашьян", "Ноги на миллион долларов", "Красавица просто! Супермодель", "Леся, вы очень красивая", "Невероятная", "Самая красивая", "Королева, нет слов", "Как всегда, вы прекрасны", - пишут восторженные фолловеры в комментариях.

Напомним, "Кто Лесю одевает?": Никитюк в плате с перьями в роли ведущей популярного шоу вызвала много вопросов.

Как сообщала Politeka, Никитюк рассмешила украинцев, подшутив над своими подружками: неожиданные кадры.

Также Politeka писала, что Никитюк насмешила кадрами, как провела День влюбленных в Таиланде: "Водитель положил глаз на тебя".