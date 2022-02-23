Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Богдан Шинкарьов, який став переможцем 11 сезону шоу "Мастер Шеф" на телеканалі "СТБ", розповідає шанувальникам про своє життя в місті Лос-Анджелес, що в штаті Каліфорнія.

Цього разу Шинкарьов вирішив розповісти шанувальникам про конфуз, який стався з ним через продукти. Так, переможець кулінарного шоу вирішив купити своє улюблене спагетті, але прогадав.

"Розповідаю вам свою біль. Я дуже люблю спагетті "Barilla" і я їх знайшов тут. Ну візьму, думаю, ті, які завжди. І щось я їм і не розумію, що з нею не так. Невже в цій Америці навіть "Barilla" зіпсували, а потім я розумію, що я просто ідіот, бо купив gluten free, вони на смак зовсім інші", - розповів Богдна Шинкарьов про свій конфуз.

Нагадаємо, що після перемоги на "Мастер Шеф" Шинкарьов вирішив деякий час пожити в США та вибрав місто Лос-Анджелес. За словами Богдана, після закінчення навчання у французькій школі Le Cordon Bleu в Парижі, він планує відкривати ресторан або доставку їжі, тому часу на подорожі не буде.

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