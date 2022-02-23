Талановитий шеф-кухар і переможниця третього сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла, що приховує від своєї доньки.

Як передає Politeka.net, Ольга Мартиновська прославилася як переможниця третього сезону популярного реаліті-шоу "МастерШеф", де проявила себе як талановитий кухар.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар опублікувала нові Сторіз. Вона зізналася, що вирішила не розповідати своїй доньці вірі того, що відбувається зараз в Україні. Замість цього вона почала частіше обіймати їй і приділяти їй увагу. Також, Мартиновська закликала українців вірити в те, що буде все добре. І що країна сильна, і просто так не здасться.

"Ми крута і сильна країна! І мирне небо над собою ми заслужили! І воно буде!", — заявила Ольга Мартиновська.

"Вірунечці нічого не кажу! Просто ще сильніше обіймаю і частіше Цілую", - розкрила суддя "МастерШеф".

"Все буде точно добре", - запевняє Мартиновська.

Нагадаємо, що нещодавно суддя "МастерШеф" опублікувала рідкісне фото зі своїми батьками. Вона зізналася, як до них ставиться і здивувала ніжним сімейним знімком, де батько цілує її в голову. Варто відзначити, що Мартиновська дуже схожа зовні на свою маму.

Раніше повідомлялося, "Майстер Шеф. Битва сезонів" покинули відразу два учасники, думки глядачів розділилися.

Також, суддя "Майстер Шеф" Мартиновська не стримала емоцій через події в країні.

Politeka розповідала, крик душі судді "Майстер Шеф" Мартиновської після візиту до батьків.