Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram Богдан Шинкарев, ставший победителем 11 сезона шоу "Мастер Шеф" на телеканале "СТБ", рассказывает поклонникам о своей жизни в городе Лос-Анджелес, что в штате Калифорния.

На этот раз Шинкарев решил рассказать поклонникам о конфузе, который произошел с ним из-за продуктов. Так, победитель кулинарного шоу решил купить свое любимое спагетти, но прогадал.

"Рассказываю вам свою боль. Я очень люблю спагетти "Barilla" и я их нашел здесь. Ну возьму, думаю, те, которые всегда. И что-то я ем и не понимаю, что с ними не так. Неужели в этой Америке даже "Barilla" испортили, а потом я понимаю, что я просто идиот, потому что купил gluten free, они на вкус совсем другие", - рассказал Богдна Шинкарев о своем конфузе.

Напомним, что после победы на "Мастер Шеф" Шинкарев решил некоторое время пожить в США и выбрал город Лос-Анджелес. По словам Богдана, после окончания обучения во французской школе Le Cordon Bleu в Париже, он планирует открывать ресторан или доставку еды, поэтому времени на путешествия не будет.

Ранее Politeka сообщала, что Ольга Мартыновская призналась, что скрывает от своего единственного ребенка: "Просто еще крепче обнимаю...".

Напомним, что "Мастер Шеф" Клопотенко принял ключевое решение, задев Злату Огневич: "Женя, а что у тебя в..."

Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Шинкарев злорадствовал над участниками "Битвы сезонов": "Могут не знать...".