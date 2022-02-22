Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - український шеф-кухар, який переміг на"Майстер Шеф". Зірка також активно веде блог в Instagram, де цього разу поділився стильним образом і розповів про своє рішення.
"Мій особистий рецепт, щоб не переживати:
1. Вирішив, що буду робити в найгіршому сценарії
2. Закинув у багажник тривожну валізу, але він чомусь схожий на набір для риболовлі", - написав Євген.
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"Женя, а що у валізі?", - запитати Злата Огневич під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Роби що можеш краще кожен на своєму місці", "справжній герой", "все буде добре, тому що погано вже було", " нове меню синочка до душі в садку, спасибі!", "А я думала, що ви в тер.оборону записалися...", "Це здорово!! З їжею ми спілкуємося кожен день і недооцінюємо часто", " і що будете робити в найгіршому випадку?", "Евгенчик! Ти молодець ! Кожен повинен робити те, що у нього виходить найкраще! Кожен повинен просунути Україну тією справою, в якій він знає найкраще!", "Якщо відволіктися від досить тривожних новин. Так новина від мого сина, який сьогодні вийшов на очне навчання, звучить наступна: "у нас Новини? Які запитала я? Син: макарони сьогодні були різнокольорові в школі, і дуже смачні. Ти все з'їв? Відповідь сина: природно! Дякую. Нехай у нас все буде добре!"
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