Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес вже не один раз знімалася разом з молодим співаком в кліпах і брала участь у фотосесіях. Артист Малума в свою чергу продовжує підтримувати спілкування з 52-річною виконавицею, а також нещодавно знявся разом з нею в кліпі.

Як можна помітити, артистка в кожному з відео, а також на фотосесіях вибирала різні вбрання з акцентом на фігуру. Вирізи на стегнах і талії стали своєрідною родзинкою, а різні зачіски вже є візитною карткою зірки.

У Лопес вже давно дуже короткі і кучеряве волосся, які вона приховує під перуками і майстерно перетворюється завдяки макіяжу. Також вона вибирає одяг, який доведе, що всі її тренування були не дарма. Колись Лопес боялася, що після народження дітей не зможе схуднути, але швидко з цим впоралася.

До цього, в день народження Лопес висловила свої емоції на честь 14-річчя від дня народження близнюків.

"Мої діти, моє сонечко, мої улюблені. Найщасливіший з днів народження моїх двох кокосів #MaxAndLulu. Ви навчили мене істинного сенсу життя і змінили мене назавжди найдивовижнішим чином... я так вдячна вам обом!!! Я тільки сподіваюся, що зможу бути половиною того благословення, яким ви були в моєму житті. Макс і Лулу, я буду любити вас вічно і на віки віків " - пише Лопес.

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