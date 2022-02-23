Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес уже не один раз снималась вместе с молодым певцом в клипах и принимала участие в фотосессиях. Артист Малума в свою очередь продолжает поддерживать общение с 52-летней исполнительницей, а также недавно снялся вместе с ней в клипе.

Как можно заметить, артистка в каждом из видео, а также на фотосессиях выбирала разные наряды с акцентом на фигуру. Вырезы на бедрах и талии стали своеобразной изюминкой, а разные прически уже являются визитной карточкой звезды.

У Лопес уже давно очень короткие и кудрявые волосы, которые она скрывает под париками и мастерски преображается благодаря макияжу. Также она выбирает одежду, которая докажет, что все ее тренировки были не зря. Когда-то Лопес боялась, что после рождения детей не сможет похудеть, но быстро с этим справилась.

До этого, в день рождения Лопес выразила свои эмоции в честь 14-летия со дня рождения близнецов.

«Мои дети, мое солнышко, мои любимые. Самый счастливый из дней рождения моих двух кокосов #MaxAndLulu. Вы научили меня истинному смыслу жизни и изменили меня навсегда самым удивительным образом… Я так благодарна вам обоим!!! Я только надеюсь, что смогу быть половиной того благословения, которым вы были в моей жизни. Макс и Лулу, я буду любить вас вечно и во веки веков» - пишет Лопес.

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