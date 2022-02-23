Український хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поскаржилася на домашні проблеми.

Ілона Гвоздьова є відомим хореографом, танцівницею і переможницею "Танців з зірками" в одному з сезонів, передає Politeka.net. За роки роботи вона зарекомендувала себе в улюбленій сфері і навіть стала займатися новими проектами.

Цього разу хореограф поскаржилася на свої сумні домашні реалії:

"Якщо раптом я буду сонна, нервова і злегка вимотана, причина всьому цьому - зуби Домініка. Йому зараз 1,4 міс. і у нього лізуть ікла - настрій стрибає у мого хлопця гірше ніж у нас жінок 🤪, весь час хоче на ручки, спати тільки з мамою, погано їсть і постійно вимагає уваги. ☝️

Мажемо ясна спеціальними гелями, але не особливо допомагає. Зате добре, що немає температури! Цей період потрібно просто пережити! Мами як проходить період прорізування зубів у ваших малюків?» - запитувати Гвоздьова.

У мережі почали давати поради: "нам 1.3 у нас вже 16 зубів, і кожен зуб це щось 🤯. На ніч даємо Нурофен; у нас теж лізуть ікла, нам 1,4 (народилися 13.10,) а ви 11.10 пару днів різниця). Тримайтеся, сил, терпіння Вам і карапузові.❤ ️ 🙌 ❤ ️ ; Дентокінд-це те що нас рятувало в цей період, на відміну від різних гелів! 😉Купіть в таблеточках денто КІНД нам він дуже допомагав у мене їх троє🔥"»

За визнанням хореографа, зараз вона отримує багато питань, куди вона поїде разом з сім'єю, якщо настане війна. За словами Ілони Гвоздьової, вони вже вдома і нікуди не переїдуть.

"Я рекомендую вам зараз всім намагатися не дивитися новини, не піддаватися масовій паніці, не жити в страху - це найгірший сценарій вашого життя зараз", - дала пораду зірка. Ілона Гвоздьова впевнена, уряд вершить долями, а доля кожного залежить тільки від нас самих і наших дітей.

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