Илона Гвоздева является известным хореографом, танцовщицей и победителньицей "Танців з зірками" в одном из сезонов, передает Politeka.net. За годы работы она зарекомендовала себя в любимой сфере и даже стала заниматься новыми проектами.

В этот раз хореограф пожаловалась на свои печальные домашние реалии:

«Если вдруг я буду сонная, нервная и слегка вымотанная, причина всему этому - зубы Доминика. Ему сейчас 1,4 мес. и у него лезут клыки- настроение прыгает у моего парня хуже чем у нас женщин 🤪, все время хочет на ручки, спать только с мамой, плохо кушает и постоянно требует внимания. ☝️

Мажем десна специальными гелями, но не особо помогает. Зато хорошо ,что нет температуры! Этот период нужно просто пережить! Мамы как проходит период прорезывания зубов у ваших малышей?» - спрашивает Гвоздева.

В сети принялись давать советы: «Нам 1.3 у нас уже 16 зубов, и каждый зуб это что то 🤯. На ночь даём Нурофен; у нас тоже лезут клыки, нам 1,4 (родились 13.10,) а вы 11.10 пару дней разница). Держитесь, сил, терпения Вам и карапузу.❤️🙌❤️; Дентокинд - это то что нас спасало в этот период, в отличии от разных гелей! 😉Купите в таблеточках денто кинд нам он очень помогал у меня их трое🔥».

По признанию хореографа, сейчас она получает много вопросов, куда она уедет вместе с семьей, если наступит война. По словам Илоны Гвоздевой, они уже дома и никуда не переедут.

"Я рекомендую вам сейчас всем стараться не смотреть новости, не поддаваться массовой панике, не жить в страхе - это худший сценарий вашей жизни сейчас", - дала совет звезда. Илона Гвоздева уверена, правительство вершит судьбами, а судьба каждого зависит только от нас самих и наших детей.

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