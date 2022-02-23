Відома українська співачка і актриса Аліна Гросу запросила в гості популярну телеведучу Катю Осадчу і провела їй екскурсію по батьківському дому.

Аліна Гросу народилася і жила в Чернівцях, де розвитку її кар'єри допомагали батьки Анна і Михайло, передає Politeka.net. Зараз дівчина живе в Києві, але вирішила приїхати в рідний дім і запросила до себе відому ведучу Катю Осадчу.

Зірка вирішила провести екскурсію по будинку, про що розповіла телеведуча. На опублікованих кадрах можна трохи заглянути в кімнату артистки і не тільки. Крім Аліни Гросу і Каті Осадчої, на фото також засвітився коханий артистки актор Роман Полянський.

""Світське життя" відвідала нещодавно батьківську садибу співачки Аліни Гросу у Чернівцях! Екскурсія по дому, дитячі спогади та гострі питання - цієї неділі о 18.30😉

P. S. віримо в Україну, намагаємося зберігати спокій і робити свою роботу. Підтримаймо один одного", - написали автори поста.

Публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Більше нікого знімати, всі з'їхали?)) ", "Хороша пара! Дай Бог їм щастя! А Аліні хороших позитивних ролей в кіно.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Завжди мріяв там побувати 😍", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Аліна Гросу зізналася, хто її захищав від Осадчої будинку

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