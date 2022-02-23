Известная украинская певица и актриса Алина Гросу пригласила в гости популярную телеведущую Катю Осадчую и провела ей экскурсию по родительскому дому.

Алина Гросу родилась и жила в Черновцах, где развитию ее карьеры помогали родители Анна и Михаил, передает Politeka.net. Сейчас девушка живет в Киеве, но решила приехать в родной дом и пригласила к себе известную ведущую Катю Осадчую.

Звезда решила провести экскурсию по дому, о чем рассказала телеведущая. На опубликованных кадрах можно немного заглянуть в комнату артистки и не только. Кроме Алины Гросу и Кати Осадчей, на фото также засветился возлюбленный артистки актер Роман Полянский.

"«Світське життя» посетила недавно родительскую усадьбу певицы Алины Гросу в Черновцах! Экскурсия по дому, детские воспоминания и острые вопросы – в это воскресенье в 18.30😉

P.S. Верим в Украину, стараемся сохранять спокойствие и делать свою работу. Давайте поддержим друг друга", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Больше некого снимать, все съехали?))", "Хорошая пара! Дай Бог Им счастья! А Алине хороших положительных ролей в кино.❤️❤️❤️", "Всегда мечтал там побывать 😍", - написали пользователи Сети.

Напомним, что Алина Гросу призналась, кто ее защищал от Осадчей дома

Как сообщала Politeka, Алина Гросу с "домашней" прической заинтриговала украинцев сюрпризом

Также Politeka писала, что Алина Гросу засветила детали интерьера роскошного семейного особняка и братика