Алина Гросу родилась и жила в Черновцах, где развитию ее карьеры помогали родители Анна и Михаил, передает Politeka.net. Сейчас девушка живет в Киеве, но решила приехать в родной дом и пригласила к себе известную ведущую Катю Осадчую.
Звезда решила провести экскурсию по дому, о чем рассказала телеведущая. На опубликованных кадрах можно немного заглянуть в комнату артистки и не только. Кроме Алины Гросу и Кати Осадчей, на фото также засветился возлюбленный артистки актер Роман Полянский.
"«Світське життя» посетила недавно родительскую усадьбу певицы Алины Гросу в Черновцах! Экскурсия по дому, детские воспоминания и острые вопросы – в это воскресенье в 18.30😉
P.S. Верим в Украину, стараемся сохранять спокойствие и делать свою работу. Давайте поддержим друг друга", - написали авторы поста.
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"Больше некого снимать, все съехали?))", "Хорошая пара! Дай Бог Им счастья! А Алине хороших положительных ролей в кино.❤️❤️❤️", "Всегда мечтал там побывать 😍", - написали пользователи Сети.
Напомним, что Алина Гросу призналась, кто ее защищал от Осадчей дома
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