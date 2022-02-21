Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу, которая после развода с молодым мужем закрутила роман с известным российским актером Романом Полянским, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась домашними кадрами и заинтриговала короткометражкой, которую снимает как клип для новой песни "Виски".
На новых фотографиях Алина запечатлена в тусклой комнате, она позирует в образе, который напоминает стиль 90-х. Перед камерой певица появилась в темной майке с ярким принтом и клетчатой рубашке в зеленых тонах, а на ее шее видно оригинальное украшение, которое в прошлом было едва ли не у каждой модницы. Волосы красотки частично собраны в высокий пышный хвостик, а на ее лице аккуратный макияж.
В подписи к фотографиям Гросу написала: "Любимые мои, готовим для вас сюрприз. Нечто особенное, запоминающееся и максимально душевное. Позавчера и вчера проходили съёмки короткометражки на мою авторскую песню "Виски". Ой що то буде! А пока вопрос, как думаете какой будет сценарий?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Алины, засыпая ее комплиментами и ответами на вопрос.
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Напомним, Алина Гросу в полупрозрачном платье засветилась в объятиях Поплавского: "Богиня красоты".
Как сообщала Politeka, Алина Гросу в "волосатом" платье взялась помогать украинцам искать любовь: "Может быть вы прямо здесь...".
Также Politeka писала, что Алина Гросу представила новую песню, сверкнув всеми своими достоинствами: "Мы уже готовимся…".