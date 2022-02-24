Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка була суддею Національного відбору на Євробачення, колись мала знакову зустріч з Аллою Пугачовою. Кадри з цієї зустрічі увійшли в короткий ролик з добіркою інших відео зі співачкою, який опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Твань.

Схоже, ці кадри були зняті під час участі молодої співачки Тіни Кароль у музичному конкурсі "Нова хвиля", приблизно в 2005 році. На відео можна побачити трепетне ставлення російської Примадонни Пугачової до майбутньої зірки української естради.

У підписі до відео забавно написали: "Пішов Лев, а прийшло його Левеня". Користувачі тут же почали коментувати публікацію: "Спасибі Аллі. І нова зірка спалахнула з новою силою. Нових досягнень щастя тіні", "Продовження сильних і справедливих", "Дві легенди", "Навіть не левеня, а шикарна тигриця!", "Гідна зміна поколінь", "Шикарна Тіна".

Нагадаємо, Кароль висловилася про скандал з Аліною Паш на Нацвідборі: "Такого бруду немає в жодній країні".

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