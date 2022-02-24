Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая была судьей Национального отбора на Евровидение, когда-то имела знаковую встречу с Аллой Пугачевой. Кадры из этой встречи вошли в короткий ролик с подборкой других видео с певицей, который опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Тине.

Похоже, эти кадры были сняты во время участия молодой певицы Тины Кароль в музыкальном конкурсе "Новая волна", примерно в 2005 году. На видео можно увидеть трепетное отношение российской примадонны Пугачевой к будущей звезде украинской эстрады.

В подписи к видео забавно написали: "Ушел Лев, а пришел его Львенок". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию: "Спасибо Алле. И новая звезда вспыхнула с новой силой. Новых достижений счастья Тине", "Продолжение сильных и справедливых", "Две легенды", "Даже не львенок, а шикарная тигрица!", "Достойная смена поколений", "Шикарная Тина".

Напомним, Кароль высказалась о скандале с Алиной Паш на Нацотборе: "Такой грязи нет ни в одной стране".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль получила неожиданное предложение от известного мужчины и дала свой ответ: "Могу, умею, но...".

Также Politeka писала, что Тина Кароль без смущения показала прелести в глубоком вырезе крупным планом: провокационные кадры.