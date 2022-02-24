Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая была судьей Национального отбора на Евровидение, когда-то имела знаковую встречу с Аллой Пугачевой. Кадры из этой встречи вошли в короткий ролик с подборкой других видео с певицей, который опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Тине.
Похоже, эти кадры были сняты во время участия молодой певицы Тины Кароль в музыкальном конкурсе "Новая волна", примерно в 2005 году. На видео можно увидеть трепетное отношение российской примадонны Пугачевой к будущей звезде украинской эстрады.
В подписи к видео забавно написали: "Ушел Лев, а пришел его Львенок". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию: "Спасибо Алле. И новая звезда вспыхнула с новой силой. Новых достижений счастья Тине", "Продолжение сильных и справедливых", "Две легенды", "Даже не львенок, а шикарная тигрица!", "Достойная смена поколений", "Шикарная Тина".
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
У "Северного потока-2" новые проблемы: лишены поддержки ключевого фонда
Крик души судьи "Мастер Шеф" Мартыновской после визита к родителям: "Это просто..."
Трехлетний малыш в Киеве проглотил часы: врачи сделали все, что могли
Звезда "Евровидения" Руслана ошеломила пророческими кадрами: «Мы сняли это ровно 10 лет назад»
Напомним, Кароль высказалась о скандале с Алиной Паш на Нацотборе: "Такой грязи нет ни в одной стране".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль получила неожиданное предложение от известного мужчины и дала свой ответ: "Могу, умею, но...".
Также Politeka писала, что Тина Кароль без смущения показала прелести в глубоком вырезе крупным планом: провокационные кадры.