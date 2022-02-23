Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка, суперблондинка українського шоу-бізнесу і учасниця безлічі телешоу Оля Полякова у цей непростий час надривно звернулася до українців. Зірка опублікувала в своєму Instagram чарівне фото в ошатній вишиванці, а в підписі до нього залишила патріотичний посил.
Як видно, на фотографії Оля відображена на сцені під час виступу, мабуть, це архівний знімок. Перед камерою зірка позує в красивій ошатній вишиванці з пишним вінком на голові. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.
У підписі до фотографії Полякова надривно звернулася до українського народу: "Я вірю в Україну! Я вірю в українців! Разом ми сила! Ми хочемо миру! Ми хочемо жити, працювати і любити, на своїй землі! У нас своя історія, своя культура, своя мова, своя територія, і своя незалежна країна, і ми її нікому не віддамо! З нами правда!".
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