Известная украинская певица и телезвезда Оля Полякова опубликовала свое фото в вышиванке и эмоционально обратилась к украинцам.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица, суперблондинка украинского шоу-бизнеса и участница множества телешоу Оля Полякова в это непростое время надрывно обратилась к украинцам. Звезда опубликовала в своем Instagram очаровательное фото в нарядной вышиванке, а в подписи к нему оставила патриотический посыл.

Как видно, на фотографии Оля запечатлена на сцене во время выступления, видимо, это архивный снимок. Перед камерой звезда позирует в красивой нарядной вышиванке с пышным венком на голове. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к фотографии Полякова надрывно обратилась к украинскому народу: "Я верю в Украину! Я верю в украинцев! Вместе мы сила! Мы хотим мира! Мы хотим жить, работать и любить, на своей земле! У нас своя история, своя культура, свой язык, своя территория, и своя независимая страна, и мы ее никому не отдадим! С нами правда!".

Напомним, Полякова столкнется в "битве" со старшей дочерью, известны детали: "Так и знала".

Как сообщала Politeka, Полякова устроила релакс в своем роскошном поместье посреди Днепра: "Это в сто раз лучше, правда...".

Также Politeka писала, что Полякова объяснила украинкам, как правильно носить бриллианты: "Меня вообще ничего не смущает".