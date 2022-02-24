Зірки взяли участь у зйомках шоу "Ігри талантів" - у Мережі вирішили оцінити образи Тіни Кароль, Ольги Сумської, Даші Астаф'євої та інших артисток, які засвітилися в проєкті.

У шоу "Ігри талантів" дві команди гравців разом із зірковими гостями відгадуватимуть таланти учасників, повідомляє Politeka.net. Серед артисток, які засвітилися в зйомках, виявилися Тіна Кароль, Ольга Сумська, Даша Астаф'єва, Віра Брежнєва, Настя Приходько та інші.

В одній з груп показали артисток в різних образах. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки)

"Найстильніша зірка шоу "Ігри талантів" @igry_talantiv 🔥... Чий образ вам подобається найбільше? Залишайте цифру в коментарях 👇", - написали автори публікації.

За дві години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Такі різні й такі красиві🔥 🔥 🔥", " цікаво, що тут забула Брежнєва😂 😂 😂?", "Може, найулюбленіша?) Ліля Ребрик, Ірма Вітовська і Настя Приходько💛 💙", "звичайно Тіна! Дуже гарний образ👍 🔥", "сподіваюся Тіна буде з Юлею🙏❤️", "Тіночка🔥 🙌❤️", "всі у кого рот закритий подобаються", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, прем'єра нового шоу відбудеться цієї суботи, 26 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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