Поліція зайнялася розслідуванням, пов'язаним з переможницею Нацвідбору на Євробачення, Alina Pash, яка надала довідку про законний перетин кордону з окупованим Кримом.

Alina Pash стала переможницею Нацвідбору на "Євробачення-2022", проте згодом її відсторонили від участі, та й вона сама відмовилася, передає Politeka.net.

Артистка потрапила в скандал після того, як її викрили у відвідуванні вже окупованого Криму. Зірка надала довідку про законний перетин адмінкордону через КПВВ Чаплинка у 2015 році. Однак в Держприкордонслужбі повідомили, що такий документ не створювався, і під таким номером нікому не надавався. До того ж дані про перетин кордону зберігаються п'ять років з моменту поїздки, тому співачка ніяк не могла надати цю довідку.

23 лютого стало відомо, що поліція відкрила провадження за фактом підробки документа. Справою зайнявся відділ дізнання Печерського УП ГУНП в Києві за ч.1 ст. 358 ККУ за фактом можливого підроблення документа.

Зазначимо, раніше голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький повідомив, що звернувся правоохоронні органи за фактом надання підроблених документів Alina Pash.

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