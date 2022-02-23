Полиция занялась расследованием, связанным с победительницей Нацотбора на Евровидение, Alina Pash, которая предоставила справку о законном пересечении границы с оккупированным Крымом.

Alina Pash стала победительницей Нацотбора на "Евровидение-2022", однако впоследствии ее отстранили от участия, да и она сама отказалась, передает Politeka.net.

Артистка попала в скандал после того, как ее уличили в посещении уже оккупированного Крыма. Звезда предоставила справку о законном пересечении админграницы через КПВВ Чаплинка в 2015 году. Однако в Госпогранслужбе сообщили, что такой документ не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся. К тому же данные о пересечении границы хранятся пять лет с момента поездки, поэтому певица никак не могла предоставить эту справку.

23 февраля стало известно, что полиция открыла производство по факту подделки документа. Делом занялся отдел дознания Печерского УП ГУНП в Киеве по ч.1 ст. 358 УКУ по факту возможного подлога документа.

Отметим, ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий сообщил, что обратился правоохранительные органы по факту предоставления поддельных документов Alina Pash.

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