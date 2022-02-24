Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару відповіла на питання про себе, підкріпивши знімками, на яких похвалилася своїм почуттям стилю.

Соня Євдокименко з дитинства працює моделлю, повідомляє Politeka.net. Вона співпрацює з відомими модними брендами і навіть була визнана "Кращою моделлю" на церемонії премії Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize.

На сторінці в Instagram внучки Софії Ротару багато стильних фото, які, за зізнанням деяких користувачів Мережі, їх надихають.

Соня Євдокименко активно веде свій аккаунт і в цей раз відповіла на питання підписників.

Зокрема, у моделі поцікавилися, який годинник вона порадить купити, і похвалили естетичний смак.

У відповідь Соня Євдокименко порадила знайти дизайнера і вибрати хорошого виробника.

Також у внучки Ротару попросили поради, як стати впевненим.

"Ставити цілі (нехай навіть маленькі) і досягати їх. Тим самим виробиться повага до себе. За цим піде впевненість", - відповіла Соня Євдокименко.

Також Соня Євдокименко відповіла й іншому підписнику, розповівши, як розвиватися інтелектуально. Зокрема, модель рекомендувала вивчати оригінальні джерела, навчитися розуміти основи, або ж влаштовувати мозкові штурми. Крім того, за словами дівчини, потрібно оточувати себе людьми, які будуть також розвивати вас інтелектуально.

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