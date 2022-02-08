Родственница Софии Ротару регулярно делится постами, в которых позволяет заглянуть в свою жизнь, сообщает Politeka.net. Девушка живет в США, и много путешествует со своим бойфрендом предпринимателем-миллионером Денисом Жадановым.
Нередко Соня Евдокименко бывает в теплых краях и в результате может похвастаться прекрасным загаром и сияющей кожей.
На новом фото, размещенном в сторис Инстаграм, красотка позировала в черном коротком платье с вырезом. Наряд подчеркнул стройную фигуру красотки. Внучка Софии Ротару блеснула идеальным загаром среди тропических деревьев и свеч, благодаря которым создавалась романтическая обстановка.
Отметим, Соня Евдокименко родилась 30 мая 2001 года в Киеве, в семье продюсеров Руслана и Светланы Евдокименко. Первый - единственный сын украинской легенды Софии Ротару.
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Примечательно, что внучка звезды с ранних лет занималась модельным бизнесом. С подросткового возраста она участвовала в показах и снималась для глянцевых журналов.
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