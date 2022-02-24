Деякі зірки шоу-бізнесу зробили пости на підтримку України і записали відеозвернення, повідомляє Politeka.net. Зокрема, співак Іван Дорн заявив, що Росія оголосила повномасштабну війну, і звернувся до громадян РФ з закликом зупинити катастрофу.

Артист Валерій Меладзе також виступив зі зверненням. За його словами, такого, що зараз відбувається між двома країнами відбуватися не повинно. Співак попросив припинити військовий дії й почати переговори.

Телеведучий Іван Ургант опублікував у своєму Instagram чорне фото, яке підписав: "Страх і біль. НІ ВІЙНІ".

Шоумен Максим Галкін повідомив, що на зв'язку з Україною з раннього ранку, і не може повірити, що таке можливо.

"Не може бути виправдань війні! Ні війні!",- написав він.

Співачка Віра Брежнєва в сторіс Instagram підкреслила, що Україна - мирна країна і не хоче війни.

"Ніщо не зможе виправдати війну! Зупиніть її!",- написала артистка.

Виконавиця Світлана Лобода зазначила, що з п'ятої ранку у неї немає зв'язку з рідними в Україні.

"Господи, зупиніть все це

Я просто плачу", - зізналася артистка.

Висловився про втручання РФ в Україну і Макс Барських. Він повідомив, що прокинувся в Києві від звуку сирен і вибухів.

"Моє рідне місто Херсон в якому я народився і виріс по тихенько руйнують! Моя душа болить! Там як і раніше моя сім'я яку я не можу вивезти, бо постійно відбуваються атаки з боку Росії. Звертаюся до всіх росіян, хто розуміє і бачить що відбувається. Невже ви щиро відчуваєте що правителі вашої країни ведуть вас у світле майбутнє?",- написав артист.

Також у соцмережах висловилися російський артист Максим Віторган та Катерина Варнава. Остання написала, що їй страшно, і російська влада не думає про простий народ.

З вимогами припинити війну виступили кінорежисер Кантемір Балагов, блогерка Анастасія Івлєєва, футболіст Федір Смолов, співак Сергій Лазарєв та інші.

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