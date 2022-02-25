Як повідомляє Politeka.net, сьогодні, 25-го лютого в столиці України танк окупантів переїхав легковий автомобіль, який йшов по зустрічній смузі. Зроблено це було навмисно, а після скоєного окупанти просто помчали далі.

Водій машини, на яку наїхав російський танк на Оболоні, вижив. Потерпілого рятували всі небайдужі перехожі, разом вивільняючи з машини і зрізуючи уламки автомобіля.

Момент наїзду вирішив показати і знаменитий український співак Потап, не ставши замовчувати про те, що відбувається:

"Це Київ, це ваші (російські) Танки вбивають наших людей, це Ваша війна проти Нас ! Нам не потрібен ваш російський світ! Забирайтеся з нашої землі! Зупиніть кровопролиття! Ми не пробачимо вам!"- пише Потап.

У мережі прості громадяни також підтримали:

"Боже, яке горе 😢; водій вижив. Дивом, але вижив; Не пробачимо!!! І не здамося Вам!!! Не будемо малоросами чи недоросами. МИ українці запам'ятайте це раз і назавжди!!!; Це жахливий злочин проти нас, мирних жителів, ми живемо на своїй рідній землі, щоб ви горіли в пеклі нелюди; це не наша війна! Війна Путіна! Ми робили мітинги і підтримуємо вас. Нам теж не хочеться цього, хочеться миру!; Всю нон не могла спати, просто боялася за Київ.. Тримайтеся там✊ 🏻 🤞 🏻Мелітополь-у нас чутні стрілянина і вибухи з ранку, літають вертольоти. Це просто жах!».

Раніше ми писали, Джолі вже 19 років є послом доброї волі ООН у справах біженців, вона не стала мовчати і написала звернення в Instagram.

За словами зірки, вона, як і багато хто з людей зараз, молиться за людей нашої країни і стурбована жахливими подіями:

«Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я і мої колеги з Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців зосереджені на тому, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту і основних прав людини переміщених осіб і біженців в регіоні. Ми вже бачили повідомлення про жертви і людей, які почали залишати свої будинки в пошуках безпечних місць», - пише Джолі.

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