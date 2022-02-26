Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram відома українська співачка, фронтвумен рок-гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна показала наслідки обстрілу по мирних жителях. Артистка не стала мовчати і гнівно висловилася на адресу агресії Росії, яка оголосила війну Україні.

Як відомо, російські війська вторглися в Україну і обстрілюють не тільки стратегічні об'єкти. У мережі журналісти, блогери і жителі показують наслідки обстрілів по мирних громадян.

Юлія також висловилася:

"Спальний район Києва, мирні жителі. Спасибі всім, хто вийшов вчора на мітинги! Самоудаліться будь ласка всі, хто пише " де ви були 8 років тому!». Ми були на своїй землі! А російські війська обстрілювали щодня нашу бабусю в Горлівці. Як же багатьом промили мозок за ці роки. Припиніть дивитися російське ТБ. Там немає правди " - пише Юлія.

Також популярна українська співачка Тіна Кароль не змогла стримати сліз і висловилася з приводу того, що відбувається в Україні. На другий день після нападу Росії, артистка слізно звернулася до всіх, хто бачить її сторіс і може поширити інформацію.

"Будь ласка, всі, хто дивиться мене-поширіть інформацію! Я хочу закликати всіх вас! Будь ласка, бережіть себе в ці два дні, я пишаюся нашими чоловіками. Дівчата, жінки, не виходьте нікуди.

Зрозумійте, ви не заслужили бути в такому ізольованому світі! Ми вистоїмо, ми сміливі, але ми будемо відкриті! Я хочу звернутися до всіх, що чує. Росіяни, такого не повинно бути!» - у сльозах записала відеозвернення Кароль.

Нагадавши, потужна пожежа палає в Харкові, очевидці публікують кадри: "вночі стало світло, як вдень"

Як повідомляла Politeka, членство Росії в Раді Європи призупинено через напад на Україну

Також Politeka писала, що публікуйте з геолокацією і часом: у Міноборони пояснили, як можна наблизити перемогу над ворогом