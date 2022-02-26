Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про те, як українці тримають оборону і чим можна допомогти.

Як передає Politeka.net, Святослав Вакарчук є тренером нового сезону проекту" Голос країни", відомим артистом і виконавцем. Після нападу РФ на Україну, чоловік не став відмовчуватися і в Instagram рассказиват про ситуацію на сьогоднішній день.

"Україна тримає оборону! 💪Російські окупанти, наша земля вже горить під вашими ногами, далі - більше. Українці, швидкий наступ великими колонами захлинувся, Російські кафіри почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Наша армія і терроборона ефективно їх знешкоджують. Але силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження.

- якщо ви бачите підозрілих осіб, що встановлюють маяки, наносять мітки, по можливості затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону.

- особливе прохання для жителів українських сіл і невеликих містечок, а також всіх, хто матиме відповідний випадок.

Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час йти колона з паливом. Затримайте (ріжте дерева, кладіть поперек дороги, створюйте перешкоди) або спаліть її (запальні суміші)

Обов'язково стежте за офіційними сторінками, на яких є актуальна інформація, вказівки дій і т.д» - пише Вакарчук.

Раніше співачка Тіна Кароль не змогла стримати сліз і висловилася з приводу того, що відбувається в Україні.

"Зрозумійте, ви не заслужили бути в такому ізольованому світі! Ми вистоїмо, ми сміливі, але ми будемо відкриті! Я хочу звернутися до всіх, що чує. Росіяни, такого не повинно бути!» - у сльозах записала відеозвернення Кароль.

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