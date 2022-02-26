Українські зірки приєдналися до мільйонів простих українців і висловили чіткий і зрозумілий протест окупантам.

Як пише Politeka.net, відомий український артист Андрій Данилко, широко відомий під творчим образом Вєрки Сердючки разом з актрисою Інною Білокінь, яка на сцені грає маму персонажа, висловилися щодо війни та окупантів. На сторінці в Instagram вони опублікували відповідні фото і відео, в якому показали свою громадянську позицію.

Так, на фотографії Данилко і Білокінь у своїх впізнаваних сценічних образах відображені з непристойним у мирний час жестом, який показують російським окупантам, які вторглися в Україну. А на відео можна побачити архівний виступ Вєрки Сердючки, яка в мікрофон наспівує: "Геть з України, москаль некрасівий!".

"Геть! Геть! Геть! Стоїмо і не падаємо духом! Ніколи цьому брехливому навалі не побороти нашу правду. Допомагайте армії, допомагайте терробороні і один одному!",- йдеться у підписі до фотографії.

Українці в коментарях гаряче відгукнулися на пост Данилка і Білоконь, залишаючи слова подяки і підтримки.

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