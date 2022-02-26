Украинская телеведущая Лилия Ребрик поддержала украинских военных, рассказав, что вместе с семьей остается в Украине.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм заплаканная Лилия Ребрик обратилась к своим поклонникам, а также поблагодарила украинских военных за защиту.

«Дальше просто не могу говорить, нет сил…

Но есть СИЛА ДУХА!!! НЕСЛОМНАЯ СИЛА!!!!

Я верю, что мы победим!

Потому что правда на нашей стороне!

Ибо под нашими ногами - НАША ЗЕМЛЯ!!!

А за нашими плечами - НАШИ РОДИТЕЛИ И ДЕТИ!!!

Мы знаем, что есть любовь и достоинство. Мы не сами! Мы друг у друга.

Мы- УКРАИНЦЫ!

Наши ребята, Вооруженные силы Украины, спасибо, что делаете все возможное и невозможное, чтобы вернуть стране мир и покой. Мы с ВАМИ! Мы сильны вместе!!! Вместе с УКРАИНОЙ!», - отметила звезда и расплакалась.

Напомним, что Могилевская подбодрила украинцев, дав несколько дельных советов: "Ребята, это важно!".

А еще Politeka писала, что Дмитрий Монатик показал российским поклонникам, что творится в Украине: «Прошу, не молчите».

Также Politeka сообщала, что Каменских жестко обратилась к россиянам, присрамив их за действия Путина: «Спасать нужно не нас, а …».