Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм заплаканная Лилия Ребрик обратилась к своим поклонникам, а также поблагодарила украинских военных за защиту.
«Дальше просто не могу говорить, нет сил…
Но есть СИЛА ДУХА!!! НЕСЛОМНАЯ СИЛА!!!!
Я верю, что мы победим!
Потому что правда на нашей стороне!
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Ибо под нашими ногами - НАША ЗЕМЛЯ!!!
А за нашими плечами - НАШИ РОДИТЕЛИ И ДЕТИ!!!
Мы знаем, что есть любовь и достоинство. Мы не сами! Мы друг у друга.
Мы- УКРАИНЦЫ!
Наши ребята, Вооруженные силы Украины, спасибо, что делаете все возможное и невозможное, чтобы вернуть стране мир и покой. Мы с ВАМИ! Мы сильны вместе!!! Вместе с УКРАИНОЙ!», - отметила звезда и расплакалась.
Напомним, что Могилевская подбодрила украинцев, дав несколько дельных советов: "Ребята, это важно!".
А еще Politeka писала, что Дмитрий Монатик показал российским поклонникам, что творится в Украине: «Прошу, не молчите».
Также Politeka сообщала, что Каменских жестко обратилась к россиянам, присрамив их за действия Путина: «Спасать нужно не нас, а …».