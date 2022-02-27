Як пише Politeka.net, Росія воює проти України вже четверту добу. Актор Степан Казанін з "Квартал 95" на своїй сторінці в Instagram звернувся до своїх друзів і однокласників з Росії.
"Ні, хлопці, все не так,
все не так, хлопці!
Доживши. Мій…
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Рідня, однокласники, друзі…
Ви в Росії, як там?
У нас на вулицях війна, стрілянина, ракети, вибухи…
Ви впевнені що ДНР і ЛНР треба було підтримати вбивством мирних громадян по всій Україні?
За офіційними даними вже понад 4000 російських солдатів загинули…
Мами в Росії навіть не знають, де їхні діти…
А ми знаємо і бачимо…
Зрозумійте, це вже не смішно, це дуже навіть серйозно!
Зупиніть царя, без царя в голові.
Я до останнього впирався і доводив
Хлопці, ні, це не російський наступ, це фейк, я сам російський, у мене там все!!!
А сьогодні? Чекаємо «Град"?
Я тут і сім'я, і будинок і…
Я, сука, не блогер, я-сміх і радість людям!
Але тепер все…
Хто з мечем до нас прийде...", - написано було в публікації.
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