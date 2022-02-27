Актор Степан Казанін з "Квартал 95" звернувся до своїх друзів і однокласників в Росії, опублікувавши новий пост в Instagram.

Як пише Politeka.net, Росія воює проти України вже четверту добу. Актор Степан Казанін з "Квартал 95" на своїй сторінці в Instagram звернувся до своїх друзів і однокласників з Росії.

"Ні, хлопці, все не так,

все не так, хлопці!

Доживши. Мій…

Рідня, однокласники, друзі…

Ви в Росії, як там?

У нас на вулицях війна, стрілянина, ракети, вибухи…

Ви впевнені що ДНР і ЛНР треба було підтримати вбивством мирних громадян по всій Україні?

За офіційними даними вже понад 4000 російських солдатів загинули…

Мами в Росії навіть не знають, де їхні діти…

А ми знаємо і бачимо…

Зрозумійте, це вже не смішно, це дуже навіть серйозно!

Зупиніть царя, без царя в голові.

Я до останнього впирався і доводив

Хлопці, ні, це не російський наступ, це фейк, я сам російський, у мене там все!!!

А сьогодні? Чекаємо «Град"?

Я тут і сім'я, і будинок і…

Я, сука, не блогер, я-сміх і радість людям!

Але тепер все…

Хто з мечем до нас прийде...", - написано було в публікації.

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