Як пише Politeka.net, Росія веде війну проти України четверту добу. Телеведуча Марічка Падалко показала свого чоловіка, з яким зробила фото незадовго до початку російського вторгнення.

"Моєму чоловікові сьогодні 45. Мені сьогодні 46. Це останнє наше фото для нападу Росії. У нас були зовсім інші плани на день народження. Але в перший раз за всі роки в цей день ми не побачилися. Тому що зараз план у всіх один – перемогти в цій війні. І кожен допомагає на своєму місці!

Потім відсвяткуємо

Тримаємося, друзі", - написала Марічка.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"C Днем народження! Ми в Запоріжжі. Нас почали атакувати. Дуже сподіваємося, що будемо живі. Дай нам Бог всім вистояти в цій війні. Всім силам і мирному небу", "вітаю, здоров'я вам, щастя, і всім нам безхмарного неба", " Тримайтеся Марічко! З днем Народження Вас і чоловіка! Дай Бог, щоб був мир на нашій матері України".

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