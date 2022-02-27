Як пише Politeka.net, актор і художній керівник» Дизель Студіо " показав нове фото на своїй сторінці в Instagram.

Єгор Крутоголов позував з рушницею в руках.

"Тримайтеся, орки – я нарив двостволку», - написав артист.

Зазначимо, раніше артист «Дизель шоу» Євген Сморигін відреагував на пропагандистську заяву російського співака Миколи Баскова про війну в Україні.

"Прочитав пост колі Баскова з приводу того, що Путін правий, що позбавляє Україну від фашизму, від геноциду... по-перше Коля не був в Україні, якщо не помиляюся, сім років. Ну, це неважливо, скільки років конкретно. Я розповім, як» зірки " типу Ось Коли приїжджають на Концерти в будь-яке місто. Колю привозять мінімум бізнес-класом в літачку, якщо окремий концертик - це чартерний рейс... його зустрічає С-клас мінімум «Мерседес», відвозить в готель, і він потім вранці прокидається, концерт ввечері, і також відлітає. Ось це все спілкування з громадянами тієї чи іншої країни, тобто він навіть не стикається», - сказав він.

Євген Сморигін, який вже 15 років живе в Україні, коротко описав те, що зараз відбувається в країні.

"Я живу в Україні 15 років, спілкуюся з людьми, ходжу в магазини. Те, що відбувається зараз в Україні – ми кілька разів на день біжимо в притулок, тому що чуємо вибухи, літаки, вертольоти над Києвом. Друзі, я в страшному сні такого не міг уявити", - сказав артист.

Євген Сморигін підкреслив, що за 15 років в Україні йому ніхто жодного разу не робив зауваження через російську мову.

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