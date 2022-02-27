Співак Dzidzio (Михайло Хома) записав звернення українкам, щоб ті писали всім відомим людям з Білорусі та Росії, щоб ті виступили проти війни в Україні.

Дзідзьо закликав громадянок України розповідати всім правду про те, що відбувається в нашій країні, пише Politeka.net.

"Звертаюся до наших україночок 💙 💛

Слава Україні 🇺 🇦

Слава ЗСУ 🇺 🇦

Слава Теробороні 🇺 🇦

Слава Народу України💙 💛", - написав співак.

У відеозверненні Dzidzio закликав писати коментарі та повідомлення відомим людям Білорусі та РФ і, якщо треба вступати в дискусії.

"Пишіть багато, розповідайте всім правду, правду нехай знають - Росія напала на Україну і намовляє це зробити Білорусь. Пишіть багато, мільйонами, коментуйте, зупиніть війну. Покажемо всім!",- виголосив Дзідзьо, заспівавши наприкінці гімн України.

Зазначимо, жодна з українських зірок не залишилася осторонь від подій, що розгортаються в їхній країні. Свої звернення до українців, росіян і білорусів записали Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Потап, Джамала, Тіна Кароль та інші.

Нагадавши, DZIDZIO здивував виглядом з українським прапором на шиї

Також Politeka повідомляла, що колишня дружина DZIDZIO вирішила шукати нового чоловіка нестандартним способом

А ще Politeka писала, що Дзідзьо після розлучення зі Slavia показав головну жінку свого життя