Про це передавати мер міста Віталій громадян у неділю, 27 лютого.

"Наші бійці будуть охороняти порядок в рідному місті і не допустять диверсантів і мародерів. Разом з нами в теробороні Василь Ломаченко. Аккерманці, будьте спокійні, в нашому місті все буде добре", - написав громадян на своїй сторінці в Facebook.

"Боже, пишаюся такими співвітчизниками!!!! Ось герої нашого часу!!! Сльози радості і гордості за таких людей», - пишуть в коментарях.

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