Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко (Потап) - популярний український артист. Зірка вирішив підбадьорити українців, записавши казку про Путіна і Лукашенка. Хоч вона була з лайками, українці оцінили творчість артиста.
"Ось така фігня, хлопці", - написав Потап.
Зарицька з KAZKA, Леся Нікітюк, Алан Бадоєв та інші фанати подивилися ролик сотні тисяч разів і написали коментарі:
"Потап, це найкраща казка на ніч", "ось і казочці скоро кінець, а хто слухав молодець, СЛАВА Україні", "Тримайтеся рідненькі, ми любимо вас".
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