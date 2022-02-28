Як повідомляє Politeka.net, популярний український артист Андрій Данилко, який більш відомий під сценічним образом Вєрки Сердючки, в прямому ефірі телеканалу "Київ" висловився про схожість Путіна з Гітлером. За словами виконавця, для повної "пародії" президенту РФ потрібно застрелитися в бункері.

"Я б хотів російським людям, російським артистам, які, звичайно, бояться, сказати, щоб вони прочитали дитячий вірш Корнія Чуковського "Тараканище". Ось просто прочитайте його від початку до кінця. Кого ви боїтеся? Якщо він така пародистка, Путін-подивіться, це ж все за сценарієм фашистської Німеччини: прийоми, слова, як це все відбувається. Якщо він так хоче залишитися в історії, я чув, що він так пародіює Гітлера або копіює його вчинки, йому так хочеться бути в підручниках – та ти, звичайно, вже в підручниках, Путін! Для того, щоб бути остаточним Гітлером, тобі треба зайти в цей свій, б...дь, бункер і застрелитися на х...й!",- сказав Данилко.

Також артист додав, що у своїй знаменитій пісні він ніколи не співав фразу "Russia goodbye", проте тепер, враховуючи напад Росії на Україну, завжди співатиме тільки так. Відзначимо, що в оригіналі ця фразу звучить як: "Dancing Lasha Tumbai".

Нагадаємо, Алла Мазур розповіла про величезні черги добровольців, готових воювати за Україну: "Днюють і ночують в...".

Як повідомляла Politeka, "Я український єврей, що говорить російською": чоловік Дорофєєвої не стримав сльози і звернувся до громадян РФ.

Також Politeka писала, що Потап підбадьорив українців, іронічно висміявши Лукашенка і Путіна: "Це найкраща казка на ніч...".