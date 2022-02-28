Главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Михаил Заливако показал, как обстреливают его родной город и как бомбят мирных жителей.

Как пишет Politeka.net главный герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако обратился к гражданам РФ и продемонстрировал, как бомбят и обстреливают его родной город. Также он решил высказаться по этому поводу в Инстаграм, не сдерживая выражений.

«А это мой родной город Харьков сегодня. 28.02.2022 5й день так называемого «освобождения» от нео-нацистов и бандеровцев… Россия пишу для тебя и для всех кто в ней живет. Ты уже все сделала, ты откатила нам экономику и развитие на 10 лет назад минимум.

Ты забрала жизни сотни людей и тысячи своих молодых пацанов, которые даже не знали куда едут. Путин обманул вас, нас и весь мир. Эта сука прячется за спины своих солдат и отдаёт приказы идти на смерть. Уходите отсюда, тут нехуй вам делать! Ваш враг - это Путин!» - пишет Заливако.

В сети поддержали: «Болит сердце за Харьков 😢💔; Мамочка , как страшно 🥲🥲🥲; Держитесь Миша🙌❤️ Береги Вашу семью Господь🙏; Любимый Харьков 😢; мира вам)))мира всем нам❤️; Держись Родная 🇺🇦😭; Кошмар 😢; Ну когда же Бог услышит наши молитвы 🙏🙏🙏; Наш любимый Харьков❤️😢Боженька, береги всю Украину 🙏🇺🇦; У меня мама в том районе! Я уже не выдерживаю! Усыпите меня».

Ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк несколько дней назад сообщил, что вступил в территориальную оборону Киева, получил оружие и будет защищать страну под нападения российских войск.

На своей странице в Инстаграм артист поделился новым видео.

"Мамы, любимые, дети - будьте в безопасности. Воины – й**ште оккупанта», - написал он.

Напомним, Вакарчук призвал российских матерей забрать сыновей домой: "Чтобы они не вернулись в мешках"

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