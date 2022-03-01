Як пише Politeka.net Стівен Кінг 28 лютого виклав фото на своїй сторінці в соцмережі, на якому зображений у футболці з синьо-жовтим написом I stand with Ukraine, який можна перекласти, як "Я підтримую Україну".
"Зазвичай я не публікую фото з собою, але сьогодні виняток", – зазначив один з найвідоміших письменників сучасності.
Зазначимо, ще до військового вторгнення в Україну23 лютого після годинної скандальної промови Путіна та визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" Стівен Кінг заявив, що президент РФ зробив великий прорахунок.
"Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справи з Трампом", – написав Стівен Кінг.
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Нагадаємо, Україну в війні з Росією підтримали багато світових знаменитостей. Серед них – Анджеліна Джолі, Сара Джессіка Паркер, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Шеннен Догерті, Віра Фарміга, Джаред Лето.
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