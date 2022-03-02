Телеведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска", показав, що окупаційні війська Росії роблять з мирними жителями в Енергодарі.

Як пише Politeka.net, українські війська сьомий день відбиваються від російських окупаційних військ. Володимир Остапчук вирішив показати, що творять військові Росії проти мирних жителів в Енергодарі, де розташована ЗАЕС.

"Окупанти кидають гранати в мирних жителів Енергодара", - написав Володимир.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Щоб вони здохли", " Варвари, горіти вам в пеклі на тому світі і на цьому!!!!", "На такі пости рука не піднімається лайк поставити, прокляті", " Суки йобані..... Що роблять з беззбройними людьми.... Будь проклята****", "а потім потрапляють в полон і все як один "ми не знали, ми не стріляли", всі вони знали! тому смерть ворогам!!!".

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