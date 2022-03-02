Як пише Politeka.net, майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка стала переможницею одного з сезонів шоу "Холостяк" в Україні, зараз показує в Instagram кадри зі зруйнованими містами і постраждалими від обстрілів людьми. Українці переживають важкий період у житті і дівчина не може мовчати про це.

"Жахливий ранок. Пройшла чергова, наповнена жахливими злочинами Путіна проти всього українського народу, ніч, практично без сну. Починаю писати пост, відразу Перу ... потім знову і так по колу. Я не розумію, як зібрати думки в купу? Як не піддаватися паніці?

Як взагалі таке можливо? Ми боремося, молимося, плачемо, потім витираємо сльози і далі продовжуємо боротися . Тому що любимо нашу землю, батьків, дітей, наших воїнів ... тут немає бендерівців, тут немає купки націоналістів. Ну хіба що, весь народ-націоналісти і ми будемо всі стояти дружно до перемоги! Нас не потрібно рятувати!!! Просто забирайтеся!

У мене є частина російської аудиторії. У мене є друзі з Росії, з якими я працювала в Китаї, брала участь в міжнародних змаганнях з гімнастики ... я вас благаю!!! Подивіться, що відбувається зараз на нашій землі, подивіться як вбивають мирне населення !!! І це роблять ваші люди з вашого схвалення і мовчання!

Вмираємо не тільки ми, а й тисячі ваших молодих солдатів строковиків, які самі в жаху, що тут, які блеют від страху і будуть гнити в нашій землі. Їх кров теж на ваших руках.. Всіх не посадять! Але я вас просто благаю, робіть хоча б щось !!!! Інакше, ви співучасники цих злочинів і будете платити за це десятки років! Якщо ви не зупините свого диктатора ,то воронка війни, що розростається, перетворить вас на пил, з його улюбленою гіперзвуковою швидкістю» - висловилася Даша.

Нагадавши, окупанти під виглядом українського полку готують нову провокацію: розкрито плани ворога

Як повідомляла Politeka, російських військовополонених видавати матерям особисто: у МВС повідомили про нове рішення

Також Politeka писала, що українців попередили про новий фейк Росії: "майже неможливо відрізнити від реальних»