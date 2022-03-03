Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха - відома співачка з України, яка прославилася завдяки групі "НеАнгели", вирішила висловитися про ситуацію в Україні, війну в цілому і про те, як постраждав будинок її батьків у Харкові. Як виявилося, родині Вікторії сильно дісталося (щоб подивитися відео і фото, доскролльте сторінку до кінця).

"Я ненавиджу цю прокляту війну! Вона забирає безліч життів!Щодня! І також Я ненавиджу те, як на ній піаряться мої колеги по цеху, вишукуючи жертв для інформаційної війни... всередині свого ж професійного кола. Я мовчу, не тому що я нейтральна, права, ліва або якась ще! Мені також боляче.

Мені зараз просто треба прийти в себе. Моя сім'я (а ми уродженці Харкова, як ви пам'ятаєте) постраждала! Благо, живі. Але снаряд влучив у квартиру, де знаходилися мої батько і мати. Богом відвело...на відео в каруселі побачите дорогі мені місця, а також мого тата і маму, які дивом вижили. Я в столиці. Я не втекла. Я не роблю прямих ефірів з моїм ридаючим обличчям на весь екран. Мені треба заспокоїтися. На мені відповідальність за благополуччя моїх найулюбленіших людей" - пише Вікторія»

Вона додала, що з близькою людиною організувала евакуацію сім'ї з Харкова в надійне укриття. Постраждали не тільки її батьки, а й інші родичі, що теж жили в місті.

"Моїх колег турбує моя політичних позиція. Турбує навіть сильніше, ніж я могла б уявити. Я - За Україну! Я-проти війни! Я-проти геноциду моєї нації!

Я не люблю шантаж, я не люблю провокацію. І я не люблю бруд. Коли відбувається трагедія в моїй державі - я стою з ним до кінця! У мене немає манери тикати пальцем. Господь розсудить позицію кожного. Але я буду тією, хто залишиться зі своїм народом, не обов'язково з'являючись в прямому ефірі! Повірте, мені зараз не до публічності. Я така ж людина, як і мільйони інших громадян моєї Батьківщини» - додала Смеюха.

Нагадавши, Окупанти розставляють пастки, українців попередили про небезпеку:"ворог дуже підступний".

Як повідомляла Politeka, Українцям безкоштовно надаватимуть психологічну допомогу: як отримати.

Також Politeka писала, що Потап показав росіянам в цифрах, чому не треба боятися йти проти Путіна: "на вашому боці...".