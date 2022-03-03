Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха - известная певица из Украины, которая прославилась благодаря группе "НеАнгелы", решила высказаться о ситуации в Украине, войне в целом и о том, как пострадал дом ее родителей в Харькове. Как оказалось, семье Виктории сильно досталось (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте страницу до конца).

«Я ненавижу эту проклятую войну! Она забирает множество жизней!Ежедневно! И также я ненавижу то, как на ней пиарятся мои коллеги по цеху, выискивая жертв для информационной войны… внутри своего же профессионального круга. Я молчу, не потому что я нейтральная, правая, левая или какая-то еще! Мне также больно.

Мне сейчас просто надо прийти в себя. Моя семья (а мы уроженцы Харькова, как вы помните) пострадала! Благо, живы. Но снаряд попал в квартиру, где находились мои отец и мать. Богом отвело…На видео в карусели увидите дорогие мне места, а также моего папу и маму, которые чудом выжили. Я в столице. Я не сбежала. Я не делаю прямых эфиров с моим рыдающим лицом на весь экран. Мне надо успокоиться. На мне ответственность за благополучие моих самых любимых людей» - пишет Виктория.

Она добавила, что с близким человеком организовала эвакуацию семьи из Харькова в надёжное укрытие. Пострадали не только ее родители, но и другие родственники, что тоже жили в городе.

«Моих коллег беспокоит моя политических позиция. Беспокоит даже сильнее, чем я могла бы представить. Я — за Украину! Я — против войны! Я — против геноцида моей нации!

Я не люблю шантаж, я не люблю провокацию. И я не люблю грязь. Когда происходит трагедия в моём государстве — я стою с ним до конца! У меня нет манеры тыкать пальцем. Господь рассудит позицию каждого. Но я буду той, кто останется со своим народом, не обязательно появляясь в прямом эфире! Поверьте, мне сейчас не до публичности. Я такой же человек, как и миллионы других граждан моей родины» - добавила Смеюха.

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