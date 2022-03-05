Переможниця шоу" Холостяк " Даша Ульянова показала, як змінилася за ці дні після нападу окупантів на Україну.

Як пише Politeka.net, майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка стала переможницею одного з сезонів шоу «Холостяк», прославилася після проекту і стала популярним блогером. Даша залишилася в Україні, як і багато зірок і намагається розповісти, що відбувається в країні після нападу окупантів.

«Йшов якийсь там день війни, результат очевидний. Я знаю, що Ви втомилися, я знаю, що ви майже не спите.

Але ми повинні боротися ... зі своїми страхами, з панікою, з непорозумінням. Як бути далі. Ми повинні вистояти як фізично, так і психологічно. Обіймаю вас і бажаю На добраніч» - пише Ульянова.

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За цей час рахунок знищених ворожих солдатів пішов на тисячі, а військової техніки на сотні. Форбс вирішив підрахувати в грошах, скільки втратила російська армія.

Українська армія знищила російську військову техніку на 3 мільярди доларів - Forbes. В ході війни українська армія знищила російську військову техніку на суму 331,2 млрд рублів, або на близько 3 млрд доларів.

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